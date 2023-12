Tekken 8: il freddo e letale Dragunov è una furia silenziosa in combattimento

Anche se il roster completo per il lancio è già noto, Bandai Namco continua a presentare nel dettaglio tutti i membri del cast di Tekken 8. E così dopo aver visto Steve Fox in azione in Tekken 8 tocca ora ad un'altra vecchia conoscenza mostrarsi al pubblico.

Sergei Dragunov fa il suo ritorno anche per il King of Iron Fist Tournament 8 e sembra ancora più pericoloso e letale rispetto al passato. Il nuovo trailer ci offre un concreto assaggio del glaciale combattente introdotto per la prima volta nella serie in Tekken 5 Dark Resurrection, e ancora adesso continua a rimanere in silenzio lasciando che siano le sue abilità in combattimento a parlare per lui, nel frattempo che mette in crisi i suoi avversari con mosse veloci e subdole capaci di prosciugare velocemente le forze del nemico.

Il suo stile di lotta, una versione modificata del Sambo sovietico integrata con il suo addestramento militare, si presenta piuttosto simile a quanto visto nei precedenti episodi della serie, ma non mancano diverse nuove tecniche compresa la sua inedita Rage Art che può mettere in crisi anche il più duro dei rivali. Dragunov e gli altri personaggi del roster ci danno appuntamento al 26 gennaio 2024, data in cui Tekken 8 sarà disponibile in tutto il mondo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

A tal proposito vi ricordiamo quali sono i requisiti PC di Tekken 8, sia minimi che raccomandati.