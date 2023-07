Tekken 8, dopo la fuga di dati parla Bandai Namco: tali azioni saranno punite

Pochi giorni fa si è parlato a più riprese di un leak di Tekken 8 che sembra aver rivelato la lista dei lottatori presenti. Tale fuga di dati è avvenuta in concomitanza dell'inizio del Closed Network Test del gioco, il quale ha permesso ai dataminer di diffondere dei dati relativi al progetto. Il tutto è avvenuto grazie all'uso del Cheat Engine.

A seguito delle azioni dei leaker e dopo la chiusura della Closed Beta di Tekken 8 e le promesse di Harada sul miglioramento drastico del gameplay del gioco, il team di Bandai Namco ha rilasciato una breve comunicazione in via ufficiale sui social, andando a commentare l'accaduto. "Abbiamo potuto notare che alcuni giocatori hanno avuto accesso al Closed Network Test di Tekken 8 e hanno giocato oltre il periodo previsto per la prova. Tali azioni violano i termini di servizio ed il codice di condotta del Tekken World Tour".

Bandai Namco ha anche rammentato quali potrebbero essere le cause di una condotta alquanto deplorevole e dannosa per la compagnia: "il download non autorizzato o la distribuzione del gioco sono illegali. Si prega di notare che qualsiasi giocatore trovato ad aver avuto l'accesso al CNT senza autorizzazione può essere considerato non idoneo per il prossimo Tekken World Tour e per altri tornei ufficiali". Le sanzioni per i dataminer saranno applicate da Bandai Namco al fine di disincentivare la diffusione di tali condotte illecite e illegali perpetrate ai danni della software house.