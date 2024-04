Tekken 8: il Fulmine Viola Reina si prepara alla lotta in un magnifico cosplay

Se il 2023 è stato un anno incredibile per i picchiaduro, con l’uscita di titoli di una certa rilevanza, come Mortal Kombat 1, e il ritorno di Street Fighter con un sesto capitolo straordinario, il 2024 è stato inaugurato con l’arrivo di un altro grande rappresentante del genere, Tekken 8 e di interessanti novità, tra cui il personaggio di Reina.

Presentata come ultima delle 3 nuove aggiunte al roster di combattenti selezionabili attraverso un video di presentazione nel novembre del 2023, Reina, detta anche il Fulmine Viola, ha da subito conquistato l’attenzione dei fan della serie, sia per la sua singolare agilità, derivante dagli insegnamenti della scuola politecnica della famiglia Mishima, di cui fa effettivamente parte.

La cosplayer yuyuisforyu ha cercato di ricreare lo stile unico di Reina, elaborato da Mariko Shimazaki, abile character designer che aveva già lavorato sui personaggi di Kazumi e Josie nello scorso capitolo della serie, realizzando un’interpretazione straordinaria quanto convincente. Dai capelli neri con sfumature viola sulle punte, fino alla maglietta nera con la cintura attorno al collo, passando per l’ormai riconoscibilissimo giubbotto sportivo nero e viola, il cosplay risulta curato in ogni minimo dettaglio.

Per finire, vi lasciamo ad un approfondimento sulle vere arti marziali riproposte in Tekken 8, e ricordiamo che è da poco diventato disponibile Eddy Gordo come personaggio selezionabile nel gioco. Fateci sapere cosa ne pensate di questo cosplay di Reina nella sezione commenti.

