Tekken 8: la furia dell'assassina silenziosa Nina Williams nel nuovo trailer italiano

Dopo aver confermato che Nina Williams sarà in Tekken 8, Bandai Namco ha pubblicato anche il nuovo trailer in italiano che introduce l'assassina silenziosa, un personaggio ormai iconico della saga di Tekken.

Nina Williams è conosciuta per il suo stile di combattimento fluido e mortale ed è dotata di numerose armi per sconfiggere con stile i propri nemici.

Gli sviluppatori fanno sapere che "Per Tekken 8 le sue mosse e tecniche sono state migliorate, introducendo nuove abilità che si adattano al meglio alla filosofia “aggressiva” del nuovo combat system del gioco. Ha preso parte alla saga dei Mishima in diversi modi e per lungo tempo e resta solo da vedere come sarà coinvolta nella storia del nuovo capitolo."

Nina dunque si aggiunge al roster di Tekken 8 insieme ai personaggi già confermati: Jin Kazama, Kazuya Mishima, Jun Kazama, Paul Phoenix, Marshall Law, King, Jack-8 e Lars Alexandersson, ulteriori lottatori verranno svelati più avanti con l'avvicinarsi della data di uscita del nuovo picchiaduro di Bandai Namco.

Tekken 8 è in fase di sviluppo con Unreal Engine 5 per PS5, PC e Xbox Series X/S, nei prossimi mesi si terrà la Closed Alpha di Tekken 8 con vari appuntamenti in giro per il mondo, si parte dal torneo EVO Japan 2023.