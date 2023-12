Tekken 8, nuovo gameplay: l'orso Kuma prende a pesci in faccia un panda!

Dopo aver mostrato in azione il guerriero del deserto Shaheen, riapriamo una finestra sull'universo picchiaduro di Tekken 8 per familiarizzare con le peculiari tecniche di combattimento dell'orso Kuma, che non vede l'ora di affondare i suoi artigli sugli altri combattenti del roster del picchiaduro Bandai Namco.

Uno dei volti (anzi, 'musi') storici di Tekken 8, l'orso addestrato si prepara a riguadagnare la scena per fare sfoggio delle nuove mosse apprese da Heihachi per compiaciere il suo illustre padrone. Le nuove tecniche del Kuma-ken prevedono anche l'utilizzo di salmoni per prendere letteralmente a pesci in faccia gli avversari e scatenare su di loro tutta la furia di cui è capace il caro, vecchio Kuma.

D'altronde, basta dare un'occhiata al nuovo video gameplay confezionato da Bandai Namco per intuire la grande originalità del ventaglio di attacchi speciali, mosse elusive e tecniche avanzate di cui è capace Kuma, tra zampate fulminee e morsi mortali che scaraventano a terra il malcapitato di turno.

Per averne la controprova, non ci resta che attendere fino al 26 gennaio e scendere sul ring virtuale di Tekken 8 insieme a tutti gli appassionati vecchi e nuovi della serie picchiaduro che ne attendono l'approdo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Intanto, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sul singleplayer di Tekken 8 che mostra i pugni di ferro.