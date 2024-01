Tekken 8, dove gira meglio? Digital Foundry lo mette a confronto su PC, PS5 e Xbox Series

Nel mentre Bandai Namco indaga per risolvere i problemi di matchmaking in Tekken 8, Digital Foundry ha analizzato tutte le versioni del nuovo picchiaduro 3D, evidenziandone pregi e difetti sulle rispettive piattaforme.

Digital Foundry ci tiene a mettere in chiaro quanto Tekken 8 abbia beneficiato dell'assenza di versioni old gen: siamo di fronte ad un titolo nitido e graficamente definito su quasi tutti i sistemi, con un fattore di "quality of life" più elevato. Uno dei maggiori miglioramenti deriva dai tempi di caricamento notevolmente ridotti. In particolare, sono leggermente più rapidi su PS5 rispetto ad altre piattaforme incluso il PC utilizzato da Digital Foundry, ma i risultati sono ovunque soddisfacenti. Dal punto di vista estetico, è netto il balzo in avanti effettuato rispetto a Tekken 7, con un miglioramento tangibile dei modelli dei lottatori e degli stage.

Oltre a ciò, le tre console vantano impostazioni visive simili mentre il PC offre una gamma di opzioni modificabili, come è naturale che sia. Sia PS5 che Xbox Series X utilizzano lo scaler dinamico della risoluzione di Unreal con una risoluzione massima di 4K nativo con la possibilità di scendere fino al 50% su entrambi gli assi. Xbox Series Xbeneficia di una risoluzione dinamica generalmente più elevata rispetto a PlayStation 5, anche se nel vivo dell'azione è difficile notare delle differenze. Tutte le console utilizzano il TAA combinato con un upscaler spaziale. Tekken 8 include più upscaler (17, in effetti) su PC incluso AMD FSR1.

Xbox Series S punta ai 1080p come limite massimo della risoluzione ma spesso scende a 720p o anche meno portando a una qualità dell'immagine alquanto povera che, secondo gli esperti tech, sembra quasi riportarci all'era PS3. Mentre PS5 e Xbox Series X si equivalgono, Series S è un passo indietro in termini di dettaglio delle texture.

Infine, ottime notizie sul fronte input lag: le versioni PlayStation 5 e Xbox Series reagiscono ai comandi in circa 58 ms, mentre su PC su uno schermo VRR con v-sync disabilitato il numero si riduce a circa 42 ms. In netto contrasto, Tekken 7 al lancio su console presentava 120 ms di ritardo prima che le patch successive lo riducessero a circa 73 ms.

Per saperne di più sul nuovo re dei picchiaduro 3D, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Tekken 8, da oggi disponibile su PC e console PS5 e Xbox Series X|S.