Tekken 8: la grafica del picchiaduro 3D meglio del preset Ultra grazie ad una mod

Dopo l'arrivo della prima patch di Tekken 8, che ha incluso i primi accorgimenti legati al bilanciamento del roster, una mod permette ai giocatori PC di migliorare ulteriormente il già notevole comparto grafico del picchiaduro 3D di Bandai Namco Entertainment.

Creata da "xowny", la mod in questione migliora la grafica, portando a livelli di fedeltà visiva superiori a quelli del preset Ultra, secondo l'autore. Questo è possibile utilizzando riflessi screen-space a piena risoluzione, a cui si aggiunge il file di configurazione del modder che abilita il GTAO Ambient Occlusion (invece del SSAO), capace di restituire risultati di occlusione ambientale più precisi e accurati. "il GTAO, d'altra parte, è una tecnica più avanzata che sfrutta le informazioni di anti-aliasing temporale (TAA). Utilizza le informazioni dei fotogrammi precedenti per migliorare la precisione del calcolo dell'occlusione", spiega il creatore della mod.

Viene incluso anche un Shadow Denoiser tramite cui vengono renderizzate ombre più pulite e uniformi, migliorando così ulteriormente la fedeltà visiva. È incluso anche il filtro anisotropico 16x, che risulta ancora più nitido. Il file di configurazione consente agli utenti di abilitare il calcolo asincrono che, come descrive il modder, "può comportare tempi di rendering più rapidi, in particolare in scene con illuminazione complessa, effetti di post-elaborazione o altro. Può aiutare a distribuire il carico di lavoro in modo più efficiente tra CPU e GPU, consentendo un migliore utilizzo delle risorse hardware disponibili". Sfortunatamente non c'è ancora un video dimostrativo, ma se siete interessati a provare la mod vi rimandiamo a questo indirizzo.