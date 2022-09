Tekken 8: la grafica del reveal trailer era in tempo reale, parola di Katsuhiro Harada

Tekken 8 ha aperto con il botto il PlayStation State of Play di settembre, mostrandosi nel primo trailer ufficiale e confermando il suo futuro debutto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S in data ancora da definire.

Oltre a Jin Kazama e Kazuya Mishima come primi personaggi giocabili confermati, il filmato ha colpito forte per la sua impressionante tenuta tecnica, frutto della potenza dell'Unreal Engine 5. Ma si è trattato di un trailer pre-renderizzato o di grafica in tempo reale? A giudicare dalle parole del producer Katsuhiro Harada, quanto andato in onda durante lo State of Play è da considerarsi In-Game al 100%.

"Il trailer è stato tratto direttamente da una specifica parte dei nostri lavori in corso sullo story mode, tratto da una PlayStation 5", specifica Harada confermando al tempo stesso la presenza di una modalità storia anche per il nuovo Tekken, che ruoterà attorno allo "showdown padre e figlio tra Kazuya Mishima e Jin Kazama".

"In poche parole - prosegue Harada - tutti i modelli poligonali, background ed effetti speciali sono gli stessi utilizzati in-game. Seppur tratto dallo story mode, non era un filmato pre-renderizzato creato appositamente per l'occasione, ma una sequenza in tempo reale a 60fps, molto simile a quanto sperimenterete nelle modalità versus". Il producer evidenzia inoltre quanto gli scenari siano ricchissimi di dettagli ed effetti speciali, con le arene di combattimento che si trasformeranno in maniera dinamica con l'avanzare dello scontro, dando vita a situazioni visive dall'alto tasso di spettacolarità. "Ovviamente stiamo lavorando duro per perfezionare questi effetti sempre di più", assicura Harada.

