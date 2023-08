Tekken 8, intro special al centro dei nuovi datamine: i leak non si fermano

Non è affatto piacevole l'attuale situazione in casa Bandai Namco: dopo che l'azienda ha iniziato a prendere provvedimenti per il leak del roster dei personaggi di Tekken 8, continuano a giungere ulteriori datamine sulla produzione in arrivo. Nella giornata di oggi, nel dettaglio, sono state rivelate le intro speciali dei combattenti di Tekken 8.

Tutto questo giunge a poco meno di una settimana dal possibile anticipo sulla finestra di lancio di Tekken 8 dai report finanziari, i quali avrebbero rivelato prima del previsto - si attendono conferme a tal proposito - quanto verrà pubblicato Tekken 8. L'ultimo datamine, proveniente da un anonimo leaker di 4Chan ma prontamente diffuso da importanti testate internazionali del settore, è invece incentrato principalmente sulle animazioni che introdurranno i combattenti negli stage di gioco.

Secondo lo stesso leaker, le informazioni diffuse sul roster di Tekken 8 sarebbero veritiere al 100%, il che ha contribuito a far sì che l'attenzione della rete fosse rivolta verso queste ultime dichiarazioni. Qui di seguito vi riportiamo quanto affermato:

Lili ha un'introduzione speciale con Azucena (come nel trailer)

Xiaoyu ha un'introduzione speciale con Panda

Asuka e Leroy hanno un'introduzione speciale con Feng Wei

Jack-8 ha un'introduzione speciale con Alisa

Bryan ha un'introduzione speciale con Yoshimitsu (proprio come i loro finali di Tekken 5)

Nina e Lars hanno un'introduzione speciale con Lee

Kazuya ha un'introduzione speciale con Shaheen e Reina

Devil Jin ha una presentazione speciale con Jun, Jin e Claudio

Zafina ha un'introduzione speciale con Claudio (la sua mano è ancora trasformata nella mano di Azazel)

Steve ha un'introduzione speciale con Hwoarang e King.

Si attendono le conferme del leak in un prossimo futuro. Intanto, però, Tekken 8 continua ad essere sotto la luce dei riflettori mediatici a causa dell'ulteriore diffusione di informazioni.