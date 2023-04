Tekken 8, la nuova era dell'Iron Fist Tournament è alle porte: sarà un gioco divisivo?

I picchiaduro stanno vivendo un'epoca d'oro e il futuro prossimo appare incredibilmente emozionante. Nel giro di pochi mesi si accomoderanno sul mercato Street Fighter 6, Mortal Kombat 12 e Tekken 8, i quali offriranno a tutti gli appassionati molteplici modi per prendersi a ceffoni e calci (virtuali) in faccia.

In questi giorni, il nostro espertissimo collaboratore Antonello "SchiacciSempre" Gaeta ha avuto modo di provare il terzo dei picchiaduro citati, quel Tekken 8 che promette di rivoluzionare dalle fondamenta una saga che ci accompagna da quasi trent'anni. Pad alla mano, Schiacci ha riscontrato molteplici novità di gameplay che, se da un lato hanno le potenzialità di attrarre nuovi utenti, dall'altro rischiano di far storcere il naso ai veterani della saga. Osservato speciale il nuovo Heat System, che strizza l'occhio proprio ai neofiti, che altrimenti rimarrebbero spaesati dinanzi ai moveset di Tekken, composta da un'ottantina di mosse.

Il sistema permette di stordire gli avversari colpendoli con specifiche mosse chiamate Heat Engager e di entrare in uno stato potenziato: a quel punto il malcapitato può solamente parare o cercare di evitare gli attacchi in arrivo. Le combo possono essere prolungate mediante l'Heat Rush, un rapido scatto in avanti, e chiuse con l'Heat Smash, un attacco estremamente potente simile al Rage Drive di Tekken 7. Dalla prova, è emerso che il sistema Heat cambia completamente il ritmo degli scontri, aggiungendo tra l'altro un nuova componente di "resource management".

Non ci sono invece dubbi in merito al comparto grafico che, mosso dal potente Unreal Engine 5, appare di altissimo livello già adesso, quando manca ancora diverso tempo al lancio, attualmente programmato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC in una data ancora ignota. Gli stage sono distruttibili e divisi su più livelli, gli scontri sono ripresi con una spettacolare telecamera cinematografica e tutte le mosse sono arricchite da nuovi effetti particellari.

SchiacciSempre ha discusso delle implicazioni dei cambiamenti al gameplay di Tekken 8 in una lunga diretta ospitata da Alessandro Bruni sul canale Twitch di Everyeye. Se ve la siete persa, non avete nulla di cui temere, dal momento che potete comodamente recuperarla in replica sul canale YouTube di Everyeye o in cima a questa notizia.