Tekken 8: Katsuhiro Harada dei progressi svolti in ambito accessibilità

La questione accessibilità è da molto tempo una questione discussa nel panorama videoludico, ed anche i Picchiaduro non vogliono essere da meno in tal senso. Tekken 8 si concentra anche su quest'aspetto, come confermato anche dal suo director, Katushiro Harada.

Già la demo per PC e console di Tekken 8 contiene alcune di queste opzioni di accessibilità, come ad esempio la possibilità di regolare i colori per i daltonici, e Harada ha svelato che quanto si vedrà nella versione completa del nuovo Tekken è frutto di un lavoro che prosegue da anni e iniziato già ai tempi di Tekken 7. "Ho sviluppato e testato una versione di Tekken 7 con opzioni di accessibilità diversi anni fa, seppur non destinata alla vendita. Quegli studi sono stati poi introdotti in Tekken 8", spiega Harada mettendo in evidenza tutti i progressi compiuti da Bandai Namco in tale ottica, in modo così da venire incontro a un pubblico di giocatori ancora più vasto.

Tekken 8 promette dunque di rivelarsi un prodotto completo ed alla portata di tutti, grazie anche a queste novità che permettono alla serie di compiere un ulteriore passo avanti in termini di modernità. Se siete interessati al gioco, eccovi 5 cose da sapere su Tekken 8 in vista del lancio previsto per il 26 gennaio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.