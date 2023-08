Tekken 8 Launch Edition, in preordine su Amazon per PS5, Series X e PC

Tekken 8 è il nuovo capitolo della serie di picchiaduro ad incontri sviluppato in collaborazione da Bandai Namco Studios e Arika, il gioco uscirà il 26 gennaio 2024 per PlayStation 5, Windows e Xbox Series X e Series S e ora su Amazon è in preordine in una speciale Limited Edition che farà sicuramente gola agli appassionati.

Il nuovo capitolo di Tekken implementerà un nuovo indicatore di "calore" che permetterà ai combattenti di sfoderare nuove mosse per un determinato periodo di tempo, mettendo in luce un nuovo stile di aggressività tra i combattenti.

Tekken 8 è stato sviluppato con l'Unreal Engine 5 e, secondo gli sviluppatoi, spingerà al limite l'hardware e le tecnologie di nuova generazione. Nel gioco potremo utilizzare i personaggi in altissima definizione, ricostruiti da zero con pelle e capelli estremamente realisitici, con una grafica incredibile che riproduce i muscoli che si gonfiano durante le mosse dei lottatori.

La versione di Tekken 8 in preordine su Amazon è la Launch Limited Edition, in preordine a 79,99 euro per PS5 e Xbox Series X o 69,99 euro per PC, include il gioco in formato fisico (per console), una copertina aggiuntiva, un metal plate "catena infiammata" e gli "stickers della Corporazione".

Il gioco può essere preordinato al prezzo minimo garantito su Amazon a questi link per PS5, Xbox Series X e PC.