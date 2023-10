Tekken 8: un leak anticipa il ritorno della storica modalità Tekken Force

Dopo il leak che ha svelato gli outfit alternativi dei lottatori di Tekken 8, trapelano altri dettagli sul picchiaduro di Bandai Namco Entertainment, che immaginiamo faranno la felicità dello zoccolo duro della fanbase della serie.

Condivise sulle pagine di reddit, alcune immagini trapelate (che potete visionare a questo indirizzo) sembrano confermare il ritorno della modalità Tekken Force. Si tratta di un mini-gioco originariamente apparso in Tekken 3 in cui il gioco si trasformava in un picchiaduro a scorrimento. Dopo aver annientato un'orda di nemici minori, il giocatore si trovava di fronte ad un altro lottatore del roster, che costituiva il boss finale dello stage.

La modalità è stata poi riproposta in Tekken 4, ed il suo concept è stato successivamente ampliato in Tekken 5 con la modalità Devil Within e in Tekken 6 con Scenario Campaign. Le immagini leakate lasciano credere che Tekken 8 si avvicinerà maggiormente al genere musou con la (presunta) modalità Tekken Force, ma per saperne di più dovremo necessariamente attendere un reveal ufficiale da parte di Bandai Namco.

Dopo il successo da oltre 10 milioni di copie del settimo capitolo principale della serie, il publisher nipponico nutre grandi aspettative per Tekken 8, atteso su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 26 gennaio 2024.