Tekken 8: un leak sembra aver rivelato la lista dei lottatori presenti

Il datamine dei file del Closed Network Test sembra aver rivelato una lista parziale dei lottatori che faranno la loro comparsa in Tekken 8. Oltre a personaggi già rivelati ufficialmente, come Claudio Serafino, sembrano comparire anche grandi ritorni, come Yoshimitsu.

Il Closed Network Test è iniziato ad poco e i dataminer non hanno perso tempo, riuscendo - grazie al Cheat Engine su PC - a scoprire fra i file di gioco quella che dovrebbe essere la lista dei personaggi che faranno parte della rosa dei combattenti nella versione finale di Tekken 8.

A confermare l'elenco sottostante sono anche numerosi server Discord dedicati a Tekken, per quanto la lista di per sé dovrebbe essere solo parziale. Nello specifico, nel roster dovrebbero comparire i seguenti lottatori:

Paul Phoenix

Marshall Law

King

Hwoarang

Ling Xiaoyu

Jin Kazama

Bryan Fury

Lili

Lars Alexandersson

Claudio Serafino

Nina Williams

Leroy Smith

Kazuya Mishima

Jack-8

Asuka Kazama

Jun Kazama

Yoshimitsu

Shaheen

Raven (Default Type A)

Zafine (Default Type A)

Steve (Default Type A)

Alisa (Default Type A)

Il motivo per cui molti pensano che si tratti di una lista non completa è che non riporta personaggi comparsi in ogni capitolo della serie, come Kuma, pur prevedendo il ritorno di volti noti della saga come Yoshimitsu.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali al riguardo. In merito alla Closed Beta, infatti, l'unica dichiarazione di Harada per ora è che il gameplay di Tekken 8 migliorerà drasticamente nella sua versione finale.