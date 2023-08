Tekken 8: un leak rivelerebbe il roster completo, con due nuovi arrivati

Cresce l'attesa attorno a Tekken 8, uno dei picchiaduro più amati nel suo genere. Dopo il leak che sembra aver rivelato la lista parziale dei lottatori presenti in Tekken 8, una nuova fuga di notizie a opera di 4chan mostrerebbe un'immagine con il roster completo.

Nello screenshot è possibile notare quella che sarebbe la rosa completa dei lottatori, eventuali DLC esclusi. Secondo il popolo di Reddit, che si divide fra chi ha bollato il leak come veritiero e chi come totalmente campato per aria, una delle mancanze più grandi è quella di Eddy Gordo.

Destano molta curiosità anche la ragazza con il fiore fra i capelli, che per alcuni è Josie di Tekken 7 e per altri è Anna Williams, e la ragazza incappucciata, che alcuni teorizzano possa essere Julia e altri Zafina. Si tratta indubbiamente di lottatori che vorremmo vedere ritornare in Tekken 8.

Sui nuovi arrivati che si notano, invece, ci sono congetture di qualsiasi tipo, dato che al momento non ci sono notizie ufficiali in merito. Jin e Devil, invece, compaiono come due personaggi separati. Ad ogni modo, Bandai Namco ha già fatto sapere che punirà ogni fuga di dati.

Per questo motivo, è probabile che molto presto l'immagine sarà rimossa dalla rete fino a nuove comunicazioni ufficiali da parte della società.