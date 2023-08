Tekken 8, il leak del roster è vero? Bandai Namco starebbe prendendo provvedimenti

Dopo la conclusione del Closed Network Test, il roster di Tekken 8 è stato vittima di leak che avrebbero già rivelato tutti i personaggi disponibili subito al lancio del nuovo gioco della serie. Non è chiaro cosa ci sia di vero o falso nelle anticipazioni, ma intanto Bandai Namco starebbe già intervenendo sulla questione.

Come segnalato su Twitter da Moonsault Slayer, youtuber che ha realizzato un video di speculazioni sul roster di Tekken 8 partendo proprio dai recenti leak, il suo filmato sarebbe stato rimosso da Youtube in seguito ad un reclamo di violazione di copyright da parte della compagnia nipponica. Non è chiaro se Bandai Namco stia agendo in questa maniera anche nei confronti di altri content creator che hanno trattato l'argomento, in ogni caso il tutto sta avvenendo proprio poche ore dopo la comparsa online della presunta rosa di lancio completa.

Che dunque il leak possa corrispondere al vero? Difficile dirlo con certezza al momento, sebbene sia molto plausibile la presenza nel gioco completo di alcuni dei personaggi citati nelle anticipazioni e non ancora svelati ufficialmente dagli sviluppatori. Sarà molto interessante a questo punto vedere quali novità ha in serbo Bandai Namco su Tekken 8 in occasione degli EVO 2023, in onda dal 4 al 6 agosto: storicamente alla kermesse tutta a base di Picchiaduro è consuetudine rivelare novità più o meno sostanziose sui giochi di punta di questo genere, pertanto il nuovo Tekken dovrebbe avere un ruolo da protagonista all'evento, magari rivelando proprio altri lottatori ancora del roster.

Nel frattempo il producer Katsuhiro Harada ha confermato che il gameplay di Tekken 8 migliorerà drasticamente dopo la Beta, con il suo team che farà tesoro dei feedback ricevuti durante il Closed Network Test per perfezionare sempre di più l'opera.