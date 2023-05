Tekken 8 nuovo leak! Schermata principale e selezione dei personaggi, ecco come saranno

Bandai Namco sta pubblicando sempre di più l'atteso nuovo episodio di Tekken, mostrandone un poco alla volta personaggi e contenuti. E così, dopo la conferma che Hwoarang farà il suo ritorno in Tekken 8, trapelano in rete immagini inedite finora mai mostrate dagli autori.

In una recente foto che vede il producer Katsuhiro Harada in compagnia del famoso giornalista e presentatore Geoff Keighley, sullo sfondo a destra è possibile infatti notare sulla destra un monitor con raffigurata quella che sembra essere la schermata d'apertura di Tekken 8, incentrata sulla figura di Kazuya Mishima. Ma non solo: è stata diffusa anche l'immagine di una postazione di prova del nuovo Picchiaduro di Bandai Namco, stavolta incentrata sulla schermata di selezione dei personaggi. Nella foto è possibile notare la presenza di soli 10 lottatori, sebbene fin qui siano stati confermati ufficialmente 16 personaggi giocabili.

Chiaramente le schermate visibili nelle fotografie potrebbero non essere ancora definitive e soggette ad ulteriori modifiche, cambiamenti e perfezionamenti in vista dell'uscita del gioco completo, attualmente ancora sprovvisto di una data definitiva. Sappiamo che Tekken 8 uscirà entro marzo 2024, ma per ora Bandai Namco non ha fornito dettagli più chiari sulla finestra di lancio. Non resta che attendere novità più sostanziose nel prossimo futuro.