Tekken 8: Lili è il nuovo personaggio del roster... e come picchia!

Al motto di Un, deux, trois... adieu!, Bandai Namco ha annunciato con un gameplay trailer l'ingresso di Lili nel roster di Tekken 8. Comparsa per la prima volta in Tekken 5 Dark Resurrection, Emilie "Lili" Rochefort tornerà anche nel nuovo episodio della serie.

Lil è comparsa anche in Tekken 6, Tekken x Street Fighter e nei fumetti dedicati alla serie, in Tekken 8 Emilie continua a mantenere i suoi tratti caratteristici, tra cui i lunghi capelli biondi, mentre lo stile di combattimento sembra essersi evoluto negli anni, con la ragazza che potrebbe aver appreso nuove tecniche di lotta nel corso del tempo.

Tekken 8 è ancora in fase di sviluppo e Bandai Namco non ha confermato una finestra di lancio, il gioco uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X/S idealmente entro la fine del 2023 o più probabilmente nel corso del 2024, ne sapremo (speriamo) di più durante gli eventi estivi come la Summer Game Fest di giugno o il tanto rumoreggiato PlayStation Showcase di maggio.

A marzo abbiamo avuto modo di provare Tekken 8, Harada e il suo team stanno lavorando ad un picchiaduro completamente next-gen non solo per quanto riguarda il comparto tecnico (grazie all'utilizzo dell'Unreal Engine 5) ma anche dal punto di vista del combat system e del gameplay.