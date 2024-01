Tekken 8: ci sono lottatori segreti da sbloccare nel picchiaduro?

Non capita di rado che i picchiaduro permettano ai giocatori di sbloccare uno o più lottatori segreti completando la modalità storia o dedicandosi ad altre componenti del gioco. Ma in Tekken 8 ci sono personaggi da sbloccare?

Purtroppo la risposta è no: in Tekken 8 si possono utilizzare al momento trentadue lottatori, tutti disponibili dal primo avvio del gioco. Questo significa che il completamento della modalità storia o delle varie attività proposte come la Quest Arcade non permettono di ottenere uno o più personaggi che all'inizio non sono selezionabili.

Per espandere il roster di lottatori bisognerà quindi attendere l'arrivo dei contenuti aggiuntivi di Tekken 8, che come la maggior parte dei picchiaduro moderni accoglierà una serie di DLC a pagamento che permetteranno ai possessori del gioco di utilizzare nuovi personaggi. A questo proposito, per il momento conosciamo solo ed esclusivamente l'identità del primo lottatore a pagamento, Eddy Gordo. A breve, quindi, potrete acquistare l'add-on che consentirà di vestire i panni dello storico lottatore brasiliano che manda al tappeto gli avversari a colpi di capoeira.

In attesa di scoprire tutti i prossimi personaggi extra del gioco, vi suggeriamo di leggere la nostra guida per ottenere facilmente i Fight Money in Tekken 8, utili per sbloccare i costumi dei vari lottatori.