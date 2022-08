Tekken 8 nel mega leak di NVIDIA, maggiori dettagli ai Game Awards di dicembre?

Durante l'EVO 2022 Bandai Namco ha svelato un nuovo Tekken, non si può parlare di un vero e proprio annuncio ma il teaser ha subito alzato l'asticella dell'hype, facendo pensare a Tekken 8 oppure ad un remake del primo Tekken.

Al momento non ci sono altri dettagli ma c'è da dire che Tekken 8 faceva parte del mega leak di NVIDIA insieme ad altri giochi poi effettivamente confermati come Chrono Cross Remaster, Crysis 4, God of War per PC, Kingdom Hearts 4, Street Fighter 6, Resident Evil 4 Remake e Tactics Ogre Reborn.

Quando ne sapremo di più sul nuovo Tekken? Anche in questo caso nessuna informazione, c'è chi parla però di un reveal previsto per dicembre dal momento che l'annuncio è stato condiviso anche sui social dei The Game Awards, l'evento organizzato e condotto da Geoff Keighley e pronto a tornare proprio a dicembre 2022.

Vedremo il nuovo Tekken ai TGA 2022? Probabile, ma ricordiamoci che prima dell'evento di fine anno ci sono altri spazi per poter presentare il progetto come la Gamescom di Colonia a fine agosto o il Tokyo Game Show di settembre, quest'ultimo apparentemente il luogo ideale per svelare ufficialmente il futuro di Tekken. E' troppo presto per saperne di più ma certamente il cammino verso il reveal del nuovo picchiaduro di Bandai Namco è ufficialmente iniziato.