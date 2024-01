Tekken 8: i migliori lottatori per iniziare, da Jack-8 a Jin Kazama

Negli ultimi tempi, i picchiaduro stanno diventando sempre più accessibili ed includono una serie di opzioni che avvicinano al genere anche chi gli è sempre stato alla larga. Se avete appena iniziato a giocare a Tekken 8 e siete alle prime armi, sappiate che abbiamo preparato per voi una guida sui cinque lottatori che meglio si adattano ai neofiti.

Jin Kazama

Non sarebbe del tutto errato affermare che Jin Kazama sta a Tekken 8 come Ryu sta a Street Fighter 6. Si tratta infatti del personaggio principale della componente narrativa del picchiaduro Bandai Namco e, come spesso accade per i lottatori al centro della storia, anche Jin è semplice da utilizzare. Proprio per questo motivo, i neofiti di Tekken 8 possono serenamente selezionare Jin e divertirsi ad eseguire facili combo senza ricorrere ai controlli semplificati.

Jack-8

Questo enorme cyborg è una delle possibili scelte per i nuovi giocatori di Tekken 8. Jack-8 è enorme e, sebbene faccia più fatica a muoversi rispetto ai suoi avversari più minuti ed agili, compensa la sua lentezza con una potenza devastante. La sua stazza ed un kit che include una serie di combo di facile esecuzione rendono il robot con la cresta uno dei migliori candidati per chi vuole muovere i primi passi nel picchiaduro.

Alisa

Un altro lottatore incredibilmente efficace nelle mani di un neofita è Alisa. C'è un motivo ben preciso se la bella lottatrice è un portento negli scontri fra giocatori di basso livello: i suoi attacchi richiedono una certa abilità per poter essere parati ed è altamente probabile che chi è alle prime armi faccia una gran fatica a tenere a bada le sue combo fatte anche e soprattutto da colpi bassi.

Feng Wei

I nuovi giocatori di Tekken 8 dovrebbero assolutamente provare Feng Wei, che è perfetto per coloro i quali prediligono uno stile molto aggressivo e vogliono fare pressione sull'avversario. Sebbene le sue mosse siano semplici da evitare per un giocatore esperto, è possibile ripeterle senza sosta per sfinire chi non ha particolare dimestichezza col combat system, che prima o poi cederà alla vostra serie infinita di cazzotti.

Jun Kazama

Vogliamo suggerirvi anche un personaggio che potrebbe fare al caso vostro se, pur non avendo mai giocato a Tekken, siete pratici di picchiaduro e volete puntare subito al lottatore più complesso. Stiamo parlando di Jun Kazama, assente da un po' nella serie Bandai Namco e tornata con l'ottavo capitolo. Ci vorrà un po' d'allenamento per padroneggiare questa lottatrice, ma una volta appreso il suo moveset sarete in grado di eseguire combo difficili da parare, sparare proiettili e sorprendere gli avversari con attacchi bassi.

