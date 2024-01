Tekken 8: una mod permette di attivare l'illuminazione Lumen di Unreal Engine 5

Nel mentre Tekken 8 si gode i voti altisonanti che la stampa specializzata ha assegnato al nuovo capitolo della serie picchiaduro, l'utente KulaGGin ha condiviso una mod con cui è possibile godere del sistema di illuminazione Lumen di Unreal Engine 5 all'interno della demo del gioco.

Realizzando sfruttando gli strumenti di Unreal Engine 5, Tekken 8 è forse il picchiaduro di nuova generazione che mostra più i muscoli dal punto di vista grafico. Nonostante questo, il titolo applica un tradizionale sistema di illuminazione baked, e non sfrutta le possibilità offerte dal Lumen ideato da Epic Games.

Tramite la mod di KulaGGin, tuttavia, è possibile attivare il Lumen, per il momento soltanto nella versione demo del picchiaduro (per quanto possibile, non è ancora chiaro se sarà compatibile con la versione finale del gioco). La mod in questione, inoltre, consente di sbloccare il framerate in Tekken 8 su PC, normalmente limitato ai 60fps. Presente anche un'impostazione dell'interpolazione nel caso di utilizzo di Framerate Unlocker per rendere le animazioni di gioco ancora più fluide. Infine, la mod permette anche di disattivare completamente l'illuminazione baked, così da lasciare spazio al solo Lumen. Se foste interessati a provare il contenuto, potete scaricarlo a questo indirizzo.

Nell'attesa dell'ormai imminente debutto fissato al 26 gennaio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Tekken 8.