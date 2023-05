Tekken 8, che ci fa una moto sul campo di battaglia? È Hwoarang!

Bandai Namco sta offrendo a tutti i lottatori di Tekken 8 un'occasione per brillare e per mostrare di che pasta sono fatti. Oggi è arrivato il turno di Hwoarang, volto storico della saga che appare più in forma che mai.

Non è difficile capire qual è l'hobby dello spericolato sudcoreano, che nel suo gameplay trailer si presenta sul campo di battaglia sgommando in motocicletta, per poi darle di santa ragione a svariati colleghi come Nina Williams e Jin Kazama tra una cutscene e l'altra. Hwoarang non è certamente un volto nuovo, dal momento che si è presentato per la prima volta in Tekken 3 per poi presenziare stabilmente in tutti i capitoli successivi della saga.

Di base, Tekken 8 si presenta con una divisa di Taekwondo, disciplina che pratica alla perfezione grazie agli insegnamenti di Baek Doo San, ma può tranquillamente cambiarla grazie alle opzioni di customizzazione già confermate dai ragazzi di Bandai Namco Entertainment. Ribelle, impulsivo, orgoglioso e incapace di accettare la sconfitta, Hwoarang e il suo stile di combattimento veloce, tecnico e fortemente basato sui calci, rappresentano senz'altro un'aggiunta gradita al roster di Tekken 8.

Il picchiaduro, ricordiamo, è attualmente in via di sviluppo con l'ausilio dell'Unreal Engine 5 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, ma la data di lancio è ancora ignota. Da una recente prova, è emersa la volontà, da parte di Tekken 8, di rivoluzionare la saga dalle fondamenta con l'introduzione dell'Heat System, una nuova meccanica che strizza gli occhi ai neofiti e rischia di destabilizzare i veterani.