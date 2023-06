Tekken 8, non solo Beta: l'italiano Claudio Serafino si unisce alla lotta!

L'ultimo trailer ha confermato l'arrivo della Beta di Tekken 8, che si svolgerà a partire dal 21 luglio 2023, ma negli ultimi secondi del filmato c'è stato spazio anche per una piccola, gradita conferma: il ritorno nel roster di Claudio Serafino.

Introdotto per la prima volta in Tekken 7 e con un ruolo rilevante nello Story Mode del predecessore, Claudio è un lottatore di origini italiane ed il leader degli Arcieri di Sirio, un'organizzazione segreta volta a combattere le minacce collegate al Devil Gene (di cui Jin Kazama e Kazuya Mishima sono portatori). Il personaggio sarà dunque parte di Tekken 8 e va così ad arricchire ulteriormente il roster del nuovo Picchiaduro targato Bandai Namco, portando così a 16 la rosa di lottatori fin qui confermati ufficialmente. E come ormai prassi nei giochi della serie, con ogni personaggio che parla la propria lingua nativa, si esprimerà anche stavolta in italiano, esattamente come già visto in Tekken 7.

Per il momento Bandai Namco non ha mostrato Claudio maggiormente nel dettaglio con l'apposito trailer dedicato a ciascun singolo personaggio (avete visto a tal proposito il trailer di Bryan Fury di Tekken 8?), ma è molto probabile che venga pubblicato a breve. In aggiunta, Claudio è stato confermato per il roster presente nella Beta di luglio, dunque i fan potranno presto sperimentare il suo rinnovato stile di combattimento assieme a tutti gli altri iconici guerrieri fin qui annunciati ufficialmente.