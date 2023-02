Tekken 8: le novità del picchiaduro in un lungo video gameplay

Nella cornice mediatica delle Finali del Tekken World Tour, Katsuhiro Harada e Kohei Ikeda hanno descritto le novità di gameplay di Tekken 8 confezionando un video ricco di dettagli sulle sorprese del sistema di combattimento.

Il produttore e il Game Director di Tekken 8 hanno discusso del lavoro che stanno portando avanti insieme a Bandai Namco per evolvere e migliorare l'esperienza da offrire ai patiti della serie e, più in generale, agli amanti dei videogiochi picchiaduro.

Oltre all'immancabile lavoro svolto per attualizzare il comparto grafico e caratterizzare ogni singolo lottatore di un roster che promette di essere quantomai ampio e variegato, gli esponenti del team di sviluppo di Tekken 8 citano gli interventi compiuti per implementare meccaniche come l'Heat System, grazie alla quale poter compiere attacchi speciali e movimenti unici per sorprendere l'avversario di turno.

Harada e Ikeda sottolineano l'importanza del nuovo Heat System di Tekken 8 cimentandosi in una serie di partite che testimoniano, appunto, la bontà delle nuove funzionalità adottate per stratificare il gameplay da restituire ai giocatori, e questo a prescindere dall'esperienza maturata e dalla modalità scelta. Tra le novità ludiche e contenutistiche illustrate dal produttore e dal Game Director di Tekken 8 citiamo anche il ritorno della salute recuperabile, il tempo massimo di attivazione dell'Heat System (10 secondi), la gestione delle combo, la presenza di un apposito schema di comandi facilitati e l'importanza dell'utilizzo di abilità uniche come l'Heat Smash e l'Heat Dash. Nell'evento organizzato da Bandai Namco c'è anche spazio per la presentazione ufficiale della nuova combattente Nina Williams.

I due esponenti di Bandai Namco spiegano inoltre che nel corso del 2023 verranno organizzate delle fasi di Alpha testing a porte chiuse, tanto in Giappone quanto in Occidente. Prima di lasciarvi ai commenti e alla registrazione dello streaming tenuto da Harada e Iteka, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere questo speciale sulla grande storia di Tekken, il Re dei picchiaduro 3D.