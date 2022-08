Tekken 8 e le novità del prossimo picchiaduro: cosa possiamo aspettarci?

Nella cornice dell'EVO 2022 è stato annunciato il nuovo capitolo dell'iconica serie picchiaduro di Bandai namco: ecco cosa ci aspettiamo dall'attesissimo Tekken 8!

Nella piena consapevolezza della lunga attesa che dovremo patire prima di poter reindossare i panni degli iconici personaggi di Tekken, abbiamo perciò preso spunto dalle scene immortalate nel teaser di annuncio dell'ottavo capitolo per ripercorrere idealmente la storia dell'IP e riuscire, così facendo, a intuire le prossime mosse compiute da Bandai Namco per evolverne l'esperienza di gioco.

Diversamente da quanto proposto dagli autori della serie concorrente di Street Fighter, ad esempio, in Tekken l'approccio adottato dagli sviluppatori giapponesi consiste nel perfezionamento costante delle meccaniche preesistenti. Con Tekken 8, di conseguenza, non dovremmo attenderci chissà quale innovazione nel combat system... o forse no?

I profondi cambiamenti che hanno interessato in questi anni l'intero genere dei fighting game, infatti, potrebbero indurre gli autori nipponici a stravolgere gli equilibri della serie per sperimentare delle diverse soluzioni ludiche, contenutistiche e persino narrative, specie considerando il coraggio dimostrato da Capcom nel riedificare l'impianto di gameplay del futuro Street Fighter 6.

Con ancora negli occhi le scene del teaser dell'EVO 2022, proviamo allora a capire cosa ci attende e quali sorprese aspettarsi da Tekken 8 leggendo il nostro speciale a firma di Antonello "Schiaccisempre" Gaeta, con tanti spunti di riflessione sul lungo percorso creativo compiuto in questi anni dal team diretto da Katsuhiro Harada.