Tekken 8 allo State of Play: scorci di gameplay nell'esplosivo trailer per PS5

Dopo il fugace teaser mostrato in occasione dell'EVO 2022, Bandai Namco Entertainment ha sfruttato la vetrina del nuovo State of Play di Sony per mostrare i muscoli di Tekken 8, il nuovo promettente capitolo della storica saga picchiaduro.

Il filmato che vi abbiamo proposto in cima alla notizia ci consente di dare per la prima volta uno sguardo al gameplay di Tekken 8 su PlayStation 5. Il sistema di combattimento sembra più esplosivo che mai, ed anche dal punto di vista grafico il balzo in avanti sembra essere stato notevole. A darsele di santa ragione sono due tra i volti più rappresentativi della serie, ovvero Kazuya Mishima e Jim Kazama.

Ad eccezione di questo sguardo iniziale al gameplay di Tekken 8, non ci viene offerto molto altro per approfondire il nuovo picchiaduro di Bandai Namco, e rimangono celate nel mistero eventuali novità legate alle modalità e alla componente narrativa, da sempre centrale per il franchise. La compagnia capitanata da Harada ci consiglia di rimanere sintonizzati per i prossimi aggiornamenti. Cosa ne pensate di questi primi scorci di gameplay di Tekken 8 su PS5?