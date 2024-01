Tekken 8: una opzione per l'accessibilità causa emicrania, ecco la risposta di Harada

Nei giorni scorsi Katsuhiro Harada ha parlato delle opzioni di accessibilità di Tekken 8, mostrando in particolare una clip che mostra i personaggi raffigurati come una sagoma riempita con linee bianche e nere orizzontali e verticali. A quanto sembra però il video in questione però avrebbe provocato dei grandi mal di testa ad alcune persone.

A sollevare il problema è James Berg, esperto di accessibilità della divisione Xbox, il quale sottolinea come il video mostri una carrellata di flash ad alta sequenza con effetti stroboscopici e per questo non è adatto a tutti, una riproduzione continua infatti potrebbe scatenare emicrania in alcuni soggetti.

Sulla questione è intervenuto lo stesso Harada su X specificando come Tekken 8 abbia a disposizione più opzioni per la riproduzione e la visione dei colori, inoltre sono disponibili varie impostazioni per regolare la luminosità e il contrasto. Queste opzioni, sottolinea Harada "sono ancora sperimentali e in fase di ricerca e sviluppo" e sebbene la maggior parte dei feedback ottenuti sia positiva, alcune modalità di visualizzazione potrebbero non essere adatte a tutti.

Harada sta lavorando alle opzioni di accessibilità sin dai tempi di Tekken 7 e negli anni ha collaborato con numerosi esperti per garantire che tutti possano avere facile accesso al gioco.