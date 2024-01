Tekken 8 orario di sblocco: quando si può iniziare a giocare in Italia?

Tekken 8 non non ha nessuna forma di accesso anticipato e dunque per giocare bisogna necessariamente attendere il day one, fissato per il 26 gennaio 2024 in tutto il mondo. Ma a che ora apriranno i server e quando si potrà iniziare a giocare?

Il preload di Tekken 8 è già disponibile da Steam, PlayStation Store e Xbox Store, dunque se avete prenotato il gioco potrete già iniziare il download, il nuovo picchiaduro di Bandai Namco verrà sbloccato ufficialmente allo scoccare della mezzanotte del giorno del lancio.

Questo vuol dire che noi italiani potremo iniziare a giocare dalle 00:00 del 26 gennaio, notte tra giovedì e venerdì per non fare confusione. Da mezzanotte i server di Tekken 8 apriranno ufficialmente e tutti i possessori del gioco sono quindi autorizzati a scendere sul campo di battaglia.

Vi ricordiamo che Tekken 8 non è disponibile al lancio su Game Pass o altri servizi in abbonamento, il gioco può essere acquistato in formato fisico e digitale per PS5 e Xbox Series X/S, solo digitale su PC. Se volete saperne di più sul nuovo picchiaduro di Bandai Namco vi rimandiamo alla recensione di Tekken 8 a cura di SchiacciSempre, che ha analizzato il gioco dettagliatamente sviscerando sia il comparto multiplayer che lo story mode single player.