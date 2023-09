Tekken 8: Panda è il nuovo lottatore, il meraviglioso annuncio al Tokyo Game Show

Meravigliose notizie dal Tokyo Game Show 2023 per coloro che attendono Tekken 8: alla fiera giapponese, Bandai Namco ha annunciato l'ingresso di un nuovo lottatore del roster, ovvero il celebre panda gigante!

Comparso inizialmente in Tekken 3 nel 1997, Panda è diventato negli anni famosissimo e particolarmente amato dal pubblico, adesso è stato confermato il ritorno in Tekken 8 e sul sito ufficiale giapponese del gioco troviamo già la scheda di Panda, sebbene al momento non ci siano altri dettagli ma effettivamente c'è poco da approfondire: è un panda, è gigante ed è adorabile.

Panda sarà disponibile nel roster iniziale del gioco e non verrà pubblicato in seguito tramite DLC, sicuramente una bella notizia dunque. Panda ha fatto la sua prima comparsa in Tekken 3 per poi comparire anche in Tekken 4, Tekken 5, Tekken 6, Tekken 7 e negli spin-off Tekken Tag Tournament, Tekken Blood Vengeance, Tekken Tag Tournament 2 e Tekken Card Tournament.

La notizia del ritorno di Panda arriva a pochi giorni dall'annuncio della presenza di Tekken Ball in Tekken 8 e dell'annuncio della Closed Beta di Tekken 8 in programma a ottobre, una buona occasione per provare il gioco prima del lancio previsto per il 26 gennaio 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.