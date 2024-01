Tekken 8: Panda si mostra in tutta la sua grazia nel nuovo trailer del picchiaduro

Dopo aver ripercorso la storia di Tekken in compagnia di Brian Cox, Bandai Namco Entertainment torna a mostrare l'ultima incarnazione del suo picchiaduro 3D con un trailer interamente incentrato sul personaggio di Panda.

Introdotto per la prima volta nel terzo capitolo numerato della serie, Panda è col tempo diventato un volto storico del picchiaduro di Bandai Namco, tanto da essere stato confermato nel roster di tutti gli epsodi successivi pubblicati. Panda trova il suo posto anche nel roster di Tekken 8, e si presenta in tutta la sua grazia e leggiadria nel nuovo trailer che potete gustarvi in cima alla notizia.

Il filmato è utile per dare uno sguardo più approfondito al moveset di Panda, che come di consueto presenta molti punti in comune con quello di Kuma, l'orso bruno addestrato da Hehiachi. Non manca inoltre un simpatico siparietto con Xiaoyu, di cui Panda è molto amica. La scena in questione si presenterà ogniqualvolta i due personaggi introdurranno la loro imminente battaglia.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Tekken 8 sarà disponibile a partire dal 26 gennaio su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nell'attesa dell'ormai imminente debutto, la demo di Tekken 8 ha ricevuto un ottimo feedback scatenando la gioia di Katsuhiro Harada di Bandai Namco.