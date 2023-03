Tekken 8: Paul, ma cosa hai fatto i capelli? Il nuovo look divide i fan

Che Tekken sarebbe senza Paul Phoenix? Il determinato lottatore americano, presenza fissa fin dal primo episodio della serie, farà parte anche del roster di Tekken 8 e stavolta ha deciso di non passare inosservato. Nel Gameplay Trailer pubblicato da Bandai Namco sfoggia un look che sta facendo notevolmente discutere gli appassionati.

I tempi cambiamo e bisogna aggiornarsi per restare al passo della moda: è quello che ha probabilmente pensato Paul quando ha deciso di abbandonare la sua celebre capigliatura a spazzola, che dal 1994 sfidava la forza di gravità con successo, per adottare un nuovo taglio più rilassato, con una fila a lato e i capelli biondi che gli cadono sul viso. La comunità, in ogni caso, sembra piuttosto divisa al riguardo...

Alcuni sono visibilmente sconcertati. "Non vedo abbastanza persone lamentarsi di questa atrocità e questo mi fa preoccupare", ha scritto un utente sul subreddit di Tekken. Spulciando i vari thread si leggono anche cose come "sembra Zidane di Final Fantasy IX in versione cinquantenne alcolizzato", "non riesco a prenderlo sul serio con questo taglio alla Karen" e "sembra un Neanderthal che cerca di integrarsi nella società". Un utente, in particolare, non riesce proprio a perdonargli i capelli rasati sulla nuca.

Sul subreddit i delusi sembrano andare per la maggiore, ma per fortuna c'è anche qualcuno ha apprezzato il cambiamento. Un utente ha scritto: "Non capisco perché le persone sono così arrabbiate per i capelli, è solo un'acconciatura, inoltre il modello del personaggio e le animazioni sono molto più belle rispetto a prima. Paul adesso ha finalmente delle emozioni, invece della solita faccia imbronciata". Un altro, invece, ha detto: "Sembra più felice che mai e, onestamente, questo mi basta per amarlo".

La discussione è sicuramente destinata a proseguire per molto altro tempo, probabilmente - salvo cambiamenti - fino all'uscita di Tekken 8, attualmente prevista su PS5, Xbox Series X|S e PC entro marzo 2024. Voi cosa ne pensate del nuovo look di Paul? Fatecelo sapere nei commenti!