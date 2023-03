Tekken 8: Paul Phoenix ha un diavolo per capello nel nuovo video gameplay

Mentre Jin Kazama scatena la sua forma demoniaca, c'è una vecchia conoscenza dei patiti di Tekken che non vede l'ora di combattere nelle arene digitali del prossimo capitolo della serie. Essì, c'è Paul Phoenix nel nuovo video gameplay di Tekken 8!

In questa sua nuova versione, Paul sembra aver perso interesse per le acconciature bizzarre che lo hanno contraddistinto nei capitoli precedenti della serie (alzi la mano chi non ricorda la sua inconfondibile chioma alta che sfidava ogni legge di gravità): la sua nuova passione, infatti, sono le moto e lo conferma sfoggiando un look da biker con tanto di catene, giubbotto di pelle e 'ingresso rombante' nell'arena in sella al proprio chopper.

L'aspetto trasandato di Paul si riflette anche nel suo stile di combattimento, meno legato alla tradizione del judo e più aderente alla lotta di strada, con ampio ricorso a spazzate di fianco, ginocchiate, calci bassi, testate e attacchi 'di forza'. Quanto a spavalderia e fiducia (forse eccessiva?) nelle proprie capacità, invece, Paul non sembra essere cambiato di una virgola!

Prima di lasciarvi al nuovo video gameplay dedicato interamente a Paul Phoenix, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere questo speciale sul gameplay di Tekken 8 e il suo sistema di combattimento rivoluzionato.