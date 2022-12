Tekken 8: quali sono i personaggi confermati nel roster del picchiaduro?

Tra le produzioni più significative di quest'anno videoludicamente incredibile, non possiamo non citare Tekken 8. Protagonista assoluto dello State of Play targato PlayStation dello scorso settembre, il solo trailer fugace presentato durante il corso dell’evento ha generato un grandissimo interesse attorno al lavoro di Bandai Namco e del producer Katsuhiro Harada, portando in estasi la community videogiocatrice alla sola idea di poter mettere le mani sul nuovo capitolo della saga in un prossimo futuro.

Tutto quello che sappiamo su Tekken 8 è davvero poco e si limita a soli due dei combattenti che andranno a comporre il roster del gioco. Ma quindi, quali sono i personaggi attualmente confermati? Le due figure sopracitate sono il tassello fondamentale del reveal trailer di Tekken 8 allo State of Play di settembre: Jin Kazama e Kazuya Mishima, infatti, sono gli unici personaggi del roster attualmente confermati.



Bandai Namco continua a seguire l’onda del successo ottenuto alla luce di tutti i capitoli usciti finora, ricalcando proprio quegli elementi contraddistintivi della lore di Tekken. Come possiamo osservare dalla breve interazione tra Jin e Kazuya, che rappresenta parzialmente un quiete momento di pace prima di una tempesta all’insegna di calci e pugni, le linee di dialogo tra i due combattenti esaltano quello che è uno degli elementi cardine dell’intera narrazione.



Ciò nonostante, alla luce di quanto detto finora, cosa possiamo aspettarci dal futuro della saga, ma soprattutto: quali personaggi potrebbero esserci in Tekken 8? Non c’è data sapere alcuna risposta alla suddetta domanda, almeno per il momento. Non essendovi nessun’altra informazione sugli effettivi combattenti presenti in Tekken 8, le congetture attorno al nuovo capitolo possono essere ampie e variegate. D’altronde, si parla pur sempre dell’ottavo capitolo di un franchise quasi trentennale, la cui storia ha segnato nel profondo il mondo dei videogiochi. Dunque, i personaggi che potrebbero comporre l’intero roster sono tanti: basti pensare ai trentasei combattenti presenti solamente nel settimo capitolo. È indubbio credere che Tekken 8 segnerà il possibile ritorno di grandi icone dal calibro di Marshal Law, Yoshimitsu, Paul Phoenix e tutti quei personaggi che hanno contribuito a creare il successo di Tekken.

Per il resto, sappiamo che tra le notizie che hanno tenuto principalmente banco nel corso del mese di settembre vi è stata la scoperta del fatto che il reveal trailer era stato creato con la grafica in tempo reale di Tekken 8, grazie alle dichiarazioni di Katsuhiro Harada. Non vi sono nemmeno delle informazioni in merito all’esatta data d’uscita del titolo, anche se la stessa Bandai Namco non esclude che possa uscire nell’arco del 2023. Voi quali personaggi vorreste che facessero ritorno in questa nuova iterazione? Fatecelo sapere nei commenti.