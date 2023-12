Tekken 8: i personaggi DLC della Stagione 1 rivelati per errore dal PS Store tedesco

Il roster di lancio di Tekken 8 è già stato rivelato ufficialmente ed un poco alla volta Bandai Namco sta mostrando singolarmente tutti i lottatori del cast (come ad esempio Dragunov in azione nell'ultimo trailer di Tekken 8). Tuttavia il PlayStation Store tedesco potrebbe aver rivelato per errore l'arrivo di ulteriori personaggi.

Sul negozio digitale di Sony sono stati infatti caricati tutti i dettagli relativi alla Deluxe Edition di Tekken 8, versione comprensiva anche del primo Season Pass del gioco che aggiungerà al roster altri 4 lottatori giocabili. Ebbene, stando allo store tedesco i 4 personaggi in questione sarebbero Eddy Gordo, Armor King, Roger e Xiao Meng. Chiaramente per adesso non ci sono conferme ufficiali sul fatto che siano proprio loro i nomi che compongono la Stagione 1 di Tekken 8, tuttavia non è da escludere che il leak dal PS Store tedesco possa rivelarsi veritiero.

In tal caso i giocatori si preparerebbero a riaccogliere due vecchie conoscenze molto amate: introdotto per la prima volta in Tekken 3, Eddy è da sempre uno dei personaggi più popolari della serie, mentre la figura di Armork King è comparsa in più versioni sin dall'originale Tekken del 1994. Anche il canguro Roger è un nome storico essendo apparso inizialmente in Tekken 2 e con il suo discendente Roger Jr comparso in alcuni degli episodi successivi. Xiao Meng sarebbe invece un personaggio del tutto nuovo pronto a fare il suo esordio proprio in Tekken 8.

In attesa di scoprire se il leak corrisponde a verità, ricordiamo che Tekken 8 avrà 32 lottatori al lancio, un cast composto in larga parte da protagonisti storici del brand affiancati da 3 guerrieri del tutto inediti.