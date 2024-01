Tekken 8, quanto peserà e quando sarà disponibile il pre-load su PC e console?

Con l'avvento del mese di gennaio, il momento della verità per la prossima iterazione della storica saga di Bandai Namco si fa sempre più vicino. Quest'oggi, la software house ha rilasciato il filmato di apertura di Eddy, il primo DLC di Tekken 8 pronto a fare il suo debutto nel corso dei prossimi mesi. L'uscita di Tekken 8 è dietro l'angolo.

Nel frattempo però, mentre si continuano a contemplare le meraviglie dell'imminente capitolo con un Tekken 8 dal single player che mostra i pungi di ferro e mostra come non conti solo l'online, sopraggiungono ulteriori dettagli importanti sul titolo in sé. Nello specifico, sono apparsi in rete i primi dettagli sulla data del pre-load e sul peso in GB di Tekken 8. Quando arriverà il momento di procedere con l'installazione di uno dei progetti principali della line-up di gennaio? E soprattutto, quanto spazio servirà sulle proprie macchine da gioco?

Secondo quanto emerso di recente, Tekken 8 sarà disponibile al pre-load su PS5 dal 24 gennaio 2024. Trattandosi di una tempistica che anticipa il day one della produzione con le canoniche quarantotto ore, è lecito pensare che si tratti di una data valida anche per gli ecosistemi PC e Microsoft. Che dire, invece, per la mole dei dati che dovranno essere scaricati dall'utenza? Nello specifico, si parla di 95 GB per la versione Xbox di Tekken 8 e 86,5 GB per la controparte su PC. Siete pronti, dunque, a preparare le vostre macchine da gioco per il 24 gennaio? Mancano meno di due settimane al lancio del progetto Bandai Namco, pronto a dare il via alla stagione dei picchiaduro per questo 2024.