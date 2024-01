Tekken 8: un pirotecnico cosplay di Hwoarang calcia forte per il Day One

Il re dei picchiaduro in 3D è tornato. Abbiamo assaporato Tekken 8 nella nostra recensione, dove vi abbiamo parlato di pregi e difetti di questa nuova iterazione dell'iconico fighting game di Bandai Namco. Ora è però tempo di passare all'azione e calciare con questo cosplay di Hwoarang da Tekken 8.

Il momento tanto atteso è finalmente giunto. Dopo i lanci di Street Fighter 6 e Mortal Kombat 1, anche l'ultima leggenda dei picchiaduro fa il suo ingresso in scena su questa generazione di console. Tekken 8 ha colpito nel segno, convincendo appieno la critica. Ora tocca però agli appassionati. "Get ready for the next battle!".

Tekken 8 sfida i suoi rivali con un'estetica accattivante, ma soprattutto con una cura certosina nei piccoli dettagli. Il combat system di questo episodio della serie appagherà sia i fedelissimi, che i novizi grazie a una semplificazione delle combo. A garantire ore di gioco ci penseranno il single player e le diverse modalità online.

Tra i 32 combattenti di Tekken 8 ritroviamo anche Hwoarang, il maestro di Taekwondo coreano che considera Jin Kazama come il suo grande rivale. Scomparso il nemico, 'Blood Talon' si è sottoposto a un estenuante allenamento di cui possiamo vedere i frutti nello scatto condiviso dal cosplayer Dustin Pelous, aka DragoSiege. Siete pronti a calciare duro come fa Hwoarang?