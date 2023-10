Tekken 8 poteva uscire la scorsa estate, ma è stato rinviato per un motivo ben preciso

Tekken 8 esce a gennaio 2024 ma inizialmente Bandai Namco aveva previsto un lancio tra la primavera e l'estate del 2023. Il motivo del rinvio? Evitare la concorrenza con un "certo gioco" che Harada non nomina direttamente... ma non ci vuole molto a indovinare di chi stia parlando.

Nell'ultima puntata del suo podcast, il producer di Tekken 8 ha parlato proprio della data di lancio del gioco, dichiarando che Bandai Namco aveva previsto di lanciare il picchiaduro a giugno 2023, i piani poi sono cambiati e la release è stata spostata avanti di sei mesi.

Il motivo? Evitare la concorrenza di Street Fighter 6, sebbene Harada non nomini mai direttamente il gioco della concorrenza, a giugno 2023 effettivamente Street Fighter 6 di Capcom è stato l'unico picchiaduro uscito sul mercato. Harada ha voluto evitare che i giocatori dovessero scegliere tra due giochi dello stesso genere nel giro di pochi giorni e dunque si è optato per un rinvio.

Non vengono citati altri giochi ma è probabile che Bandai Namco abbia preso questa decisione per fuggire da una finestra affollata che ha visto anche il lancio di giochi come Diablo 4 e Final Fantasy XVI.

Lo sapete che Tekken ha venduto oltre 50 milioni di copie? L'hype per Tekken 8 è sicuramente alto e il prossimo capitolo della saga è chiamato a mantenere alta l'asticella della qualità.