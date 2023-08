Tekken 8 si protegge dai pirati: confermato Denuvo per la versione PC

A pochi giorni dal termine del Closed Network Test di Tekken 8, la pagina Steam del nuovo capitolo della storica serie picchiaduro di Bandai Namco si aggiorna e ci conferma che la versione PC includerà la tecnologia anti-tamper Denuvo.

Il DRM Denuvo viene adottato da publisher e sviluppatori per proteggersi dai pirati ed evitare che in rete circolino versioni crackate dei propri titoli. Tuttavia, in più di un'occasione è stato rilevato che la tecnologia protettiva può causare dei problemi di prestazioni.

Tekken 7, ad esempio, includeva al lancio la protezione Denuvo su PC, ma è stata successivamente rimossa dal gioco nel 2018 dopo che il director della serie, Katsuhiro Harada, ha dichiarato pubblicamente che il software di terze parti causava problemi prestazionali. Tekken 8 ha effettuato l'upgrade all'Unreal Engine 5 e diversi aspetti dello sviluppo potrebbero risultare differenti rispetto al suo predecessore, tuttavia il timore che il picchiaduro possa risentire dell'integrazione del DRM Denuvo è più che legittima considerando il precedente di Tekken 7. È in ogni caso chiara l'intenzione di Bandai Namco di proteggere il gioco al suo debutto, momento che naturalmente sarà determinante nell'ottica delle vendite complessive.

In Tekken 8 ci saranno anche Raven e Azucena, come rivelato nell'ultimo trailer ufficiale del picchiaduro 3D.