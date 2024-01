Tekken 8 colpisce nel segno: media voto altissima nelle prime recensioni

Le ottime impressioni restituieci dalle anteprime di Tekken 8 con i grandi miglioramenti al gameplay vengono confermate dalle prime recensioni internazionali. Il nuovo picchiaduro targato Bandai Namco viene infatti acclamato dalla critica come un titolo imprescindibile per tutti gli appassionati del genere.

Il tenore entusiastico delle analisi condotte dalla stampa di settore viene rappresentato in maniera plastica dall'altissima media voto di Tekken 8. Attingendo ai dati raccolti dai maggiori aggregatori di recensioni (Metacritic e OpenCritic) scopriamo infatti che la nuova, attesissima esperienza picchiaduro curata da Katsuhiro Harada vanta una media voto di 90 su 100, espressa da un totale di oltre 30 analisi di altrettanti siti e portali videoludici internazionali.

Sono davvero tanti i punti di forza dell'ultima esperienza picchiaduro di Bandai Namco che vengono citati dai giornalisti di settore, come la bontà del combat system e la varietà del roster, passando poi per la profondità del singleplayer, la ricchezza di dettagli della grafica su Unreal Engine 5 e il divertimento restituito dalla componente online, al netto di alcune mancanze riscontrate proprio nel comparto multiplayer.

Per ogni altro approfondimento, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Tekken 8 a firma di Antonello 'SchiacciSempre' Gaeta, perfetta per ingannare l'attesa per l'uscita del nuovo capitolo di questa storica serie picchiaduro che ricordiamo essere prevista per il 26 gennaio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.