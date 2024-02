Tekken 8, record negli USA per Bandai Namco: è stato il nuovo gioco più venduto di gennaio

Il re dei picchiaduro 3D, Tekken 8, è stato uno dei progetti più importanti dell'inizio di questa annata, complice il ritorno in grande stile della storica serie targata Bandai Namco. A distanza di alcune settimane dal suo debutto, tutto ciò è stato confermato dai dati di vendita negli USA relativi ai software del settore videoludico.

Secondo quanto riportato quest'oggi dall'analista Mat Piscatella via X, Tekken 8 è stato il nuovo gioco più venduto negli Stati Uniti, secondo soltanto a Call of Duty Modern Warfare III (uscito però nel corso del 2023). Bandai Namco traina quindi la classifica dei titoli economicamente più redditizi tra quelli che hanno fatto il loro esordio dal 1° gennaio 2024 fino alla fine dello stesso mese. Quali sono, però, gli altri nomi in elenco?

Tekken 8; Suicide Squad Kill The Justice League; Persona 3 Reload; Like a Dragon Infinite Wealth; Prince of Persia The Lost Crown.

I numeri discreti registrati ad opera della recente produzione targata Warner Bros non sono stati sufficienti a risollevare le nefaste sorti di Suicide Squad, le cui vendite sono inferiori alle aspettative dell'azienda. A dominare quindi la lista dei nomi più recenti è Tekken 8, ma qual è la sua esatta posizione nella lista completa dei giochi più venduti (slegata dall'anno di pubblicazione degli stessi)?

CoD Modern Warfare III; Tekken 8; Suicide Squad; Persona 3 Reload; Madden NFL 24; Hogwarts Legacy; Like a Dragon Infinite Wealth; EA Sports FC 24; The Last of Us Parte II; Marvel's Spider-Man 2; Super Mario Bros Wonder; Avatar Frontiers of Pandora; Prince of Persia The Lost Crown; Elden Ring; Mortal Kombat 1; Gran Turismo 7; Minecraft; Mario Kart 8.

Cosa ne pensate del successo di Tekken 8 negli Stati Uniti? Tali risultati sorprendono solo in parte: d'altronde, come dichiarato dalla stessa Bandai Namco che ha perso 21 miliardi di Yen, Tekken 8 ha fatto meglio del previsto.