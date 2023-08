Tekken 8: i report finanziari potrebbero aver anticipato la data d'uscita del gioco

Gli ultimi avvenimenti in casa Bandai Namco hanno scosso un po' il terreno, e da questi potrebbero giungere novità nel prossimo futuro: il leak del roster di Tekken 8 per cui sono stati presi provvedimenti e le ultime news in merito all'atteso gioco hanno riposto la prossima iterazione della celebre saga picchiaduro sotto al luce dei riflettori.

Tekken 8 è stato valutato in Corea del Sud, il che potrebbe suggerire - alla lontana - che il titolo possa approdare sul mercato videoludico tra non troppi mesi. Ad avallare tale ipotesi vi sono anche i recenti report finanziari di Bandai Namco, i quali alludono all'uscita di giochi importanti entro marzo 2024. Di quali prodotti si tratta? Tale informazione è stata omessa, ma non è da escludere che tra questi vi sia in dirittura d'arrivo proprio l'ottavo capitolo della saga di Tekken.

Bandai Namco ha molte frecce al suo arco: NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS è solo un esempio. Che Tekken 8 possa uscire entro marzo 2024? Purtroppo bisognerà attendere ancora un po' per questa risposta; inizialmente si credeva che il progetto videoludico potesse approdare sul mercato nel corso del successivo anno fiscale, in un periodo che va entro la fine del 2024. Tuttavia, il rating del Game Rating and Administration Committee of Korea ha riacceso gli animi e le speranze dei fan.