Tekken 8 si riempie di combattenti VIP: da Tifa a Bayonetta, l'editor dà spettacolo

Se per realizzare gli assurdi kombattenti VIP di Mortal Kombat è stato necessario ricorrere all'IA, ai giocatori di Tekken 8 è bastato sfruttare gli strumenti integrati nell'editor del picchiaduro per inserire nel roster tutta una serie di personaggi provenienti dalle serie videoludiche più disparate (e non solo).

Con l'immaginazione della community come unico limite alle opportunità offerte dall'editor di Tekken 8, molti acquirenti della prima ora del picchiaduro targato Bandai Namco stanno dando fondo alla propria creatività per ampliare il roster e fare spazio, appunto, a tantissimi nuovi combattenti che omaggiano gli eroi e i protagonisti di videogiochi, serie TV, film e anime.

Nonostante siano trascorsi solo pochi giorni dal lancio di Tekken 8 accompagnato dallo spettacolo di droni a Londra, il subreddit ufficiale della serie è stato letteralmente preso d'assalto dai creatori di contenuti desiderosi di mostrare al mondo i propri combattenti VIP personalizzati.

Scorrendo il lungo elenco dei personaggi customizzati possiamo quindi imbatterci in diverse reinterpretazioni del Leon di Resident Evil, come pure di Bayonetta, Samus Aran di Metroid, Tifa di Final Fantasy, Super Mario, Goku di Dragon Ball, Big Boss di Metal Gear, Blade, John Wick e Walter White di Breaking Bad. Non mancano nemmeno i 'crossover amatoriali' con le serie picchiaduro concorrenti, come Ken e Ryu di Street Fighter e Scorpion di Mortal Kombat.

Prima di lasciarvi alle creazioni più interessanti della community, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Tekken 8, il ritorno del re dei picchiaduro 3D.