Tekken 8, a volte ritornano: Leo scatena la sua furia nel nuovo gameplay

A stretto giro di posta dalla pubblicazione dei Requisiti PC ufficiali di Tekken 8, Bandai Namco amplia il già ricco roster del prossimo capitolo della serie picchiaduro per accogliere Leo Kliesen, uno dei combattenti storici della saga.

La nuova iterazione del personaggio introdotto per la prima volta in Tekken 6 mostrerà un Leo ancora più determinato, prova ne siano i fulminei affondi e i rapidi scambi di calci e pugni che ne caratterizzeranno il sistema di combattimento.

Chi interpreterà Leo Kliesen avrà quindi la possibilità di sfruttare appieno la velocità dei suoi attacchi per sorprendere l'avversario di turno e spezzarne le difese, adottando delle tecniche di combattimento basate sulla velocità e sulla precisione di esecuzione dei colpi. Prima di lasciarvi al nuovo video di Leo, vi ricordiamo che la commercializzazione di Tekken 8 è prevista per l'ormai non troppo lontano 26 gennaio solo su piattaforme di questa generazione, e quindi soltanto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Per un ulteriore approfondimento sui contenuti promessici da Bandai Namco e dagli sviluppatori giapponesi al seguito di Katsuhiro Harada, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere su queste pagine per leggere il nostro speciale su Tekken 8 tra Arcade Quest, rollback netcode, personaggi e accessibilità.