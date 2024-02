Tekken 8, il ritorno del Re dei picchiaduro 3D: tre validi motivi per giocarci

Come descritto dal buon Antonello 'SchiacciSempre' Gaeta nella nostra recensione di Tekken 8, con il nuovo capitolo appena approdato su PC, PS5 e Xbox Series X|S la storica serie picchiaduro di Bandai Namco ha saputo raggiungere la sua forma più potente.

Prendendo spunto dalla nostra analisi, andiamo a sviscerare gli aspetti più importanti e rappresentativi del lavoro svolto dal team al seguito di Katsuhiro Harada fornendovi tre validi motivi per giocare l'ultima fatica interattiva di Bandai Namco. Pronti a tuffarvi nell'universo picchiaduro di Tekken 8?

Il sistema di combattimento: l'Heat System cambia tutto!

Il perno dell'esperienza di gioco offerta da Tekken 8 è certamente rappresentato dall'Heat System, il nuovo 'linguaggio ludico' adottato da Harada e compagni per svecchiare il sistema di combattimento dei capitoli precedenti e, al contempo, portare una ventata di freschezza in un genere che fatica a sganciarsi dalle soluzioni di gameplay canoniche.

L'Heat System di Tekken 8 scandisce le fasi degli scontri in maniera molto più netta rispetto al passato, adottando un approccio che comporta diversi cambiamenti sia nella progressione stessa degli incontri che nel loro 'tasso di spettacolarizzazione', due fattori di primaria importanza se consideriamo che ogni personaggio vanta oltre 80 mosse uniche.

Un esempio in tal senso ci viene offerto dalle infinite combinazioni di attacchi e abilità speciali attivabili con la Barra dell'Heat, un sistema che si presta a molteplici approcci in funzione delle tecniche e degli 'stati potenziati' dei singoli lottatori del roster.

Una grafica da urlo: Unreal Engine 5 sugli scudi

I nostri lettori più affezionati si saranno già imbattuti nelle nostre riflessioni sulla grafica di Tekken 8 e sull'impegno profuso da Bandai Namco per inaugurare la nuova era dello storico picchiaduro 3D appoggiandosi alle solidissime fondamenta tecnologiche di Unreal Engine 5.

Il comparto tecnico di Tekken 8, d'altronde, è una vera e propria 'goduria audiovisiva' ed è impossibile resistere al fascino seducente di ambientazioni estremamente ricche di dettagli, e questo per tacere della caratterizzazione dei singoli lottatori del roster e della bontà degli effetti d'illuminazione e particellari.

L'esperienza visiva e artistica restituitaci da Harada e compagni è davvero d'impatto, e non potrebbe essere altrimenti considerando che Tekken 8 è il primo esponente del genere che si sgancia (verrebbe da esclamare 'finalmente!') dalle piattaforme della passata generazione.

Un roster monumentale, tra accessibilità e profondità

Sin dal lancio, il roster di Tekken 8 offre l'accesso a 32 combattenti, ciascuno dei quali vanta una caratterizzazione unica sia nell'aspetto che nella rosa di attacchi, mosse elusive, abilità speciali e azioni legati alla Barra dell'Heat.

Al netto delle considerazioni sul bilanciamento (serviranno diversi mesi per studiare in maniera approfondita gli 'equilibri' tra le tecniche e le abilità dei singoli combattenti), il nuovo capitolo di Tekken 8 è il Paradiso per tutti coloro che amano variare costantemente il proprio alter-ego per sperimentare soluzioni di gameplay sempre nuove. Al tempo stesso, la forte personalità manifestata dai lottatori (sia a livello estetico e caratteriale che in funzione delle abilità e delle tecniche di combattimento espresse) incentiva gli utenti a specializzarsi nell'utilizzo di un singolo guerriero: è in tal senso che possiamo apprezzare gli sforzi compiuti dagli sviluppatori giapponesi per costruire un impianto di gameplay partendo dalle solide fondamenta della profondità e dell'accessibilità.

Non meno importante è infatti il lavoro svolto da Bandai Namco nell'integrare uno schema di controller semplificati, una soluzione che fornisce numerose facilitazioni nel gameplay e consente anche ai neofiti di apprezzare al meglio la ricchezza, la profondità e la varietà delle tecniche di combattimento offerte dai lottatori del roster di Tekken 8.

Menzione d'onore: l'enorme ventaglio di modalità

Alla ricca offerta singleplayer di Tekken 8 tra Story Mode, Arcade Quest, Allenamento e Ghost Mode fa da felice contraltare una rosa altrettanto corposa di esperienze da vivere in multiplayer, sia in rete che a schermo condiviso.

Le Lounge dedicate ai combattimenti online sono l'approdo perfetto per chi, dopo essersi cimentato nelle attività dell'esperienza in singolo, desidera sfidare la community per mettere a frutto le tecniche apprese. Solo con il tempo, ad ogni modo, capiremo se Bandai Namco saprà evolvere ulteriormente l'offerta ludica e contenutistica di Tekken 8 attraverso l'introduzione di nuovi combattenti e, soprattutto, di migliorie, ottimizzazioni e funzionalità inedite per l'esperienza singleplayer e online.

E voi, state già 'menando le mani' nelle arene di Tekken 8? In tal caso, fateci sapere con un commento quali sono i vostri motivi principali per giocare l'ultimo picchiaduro di Bandai Namco appena approdato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.