Tekken 8: rivelati i requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Steam

Negli scorsi giorni sono stati rivelati quanti e quali lottatori saranno presenti al lancio di Tekken 8. Ora, tramite la pagina negozio di Steam dedicata all'ottavo episodio dell'amato picchiaduro, Bandai Namco ha rivelato i requisiti minimi e consigliati per la versione PC.

A seguire trovate i requisiti minimi per Tekken 8:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Processore: Intel Core i5 6600K/AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon R9 380X

DirectX: versione 12

Memoria: 100 GB

Tra le note aggiuntive, viene segnalato che il frame rate per secondo è stabile sui 60" ed è garantito e selezionato nelle impostazioni grafiche per impostazione predefinita quando il gioco viene avviato per la prima volta. Tuttavia, il frame rate potrebbe diminuire quando altre applicazioni sono in esecuzione in background.

Per quanto riguarda invece i requisiti consigliati per Tekken 8, eccoli sotto riepilogati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Processore: Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: versione 12

Memoria: 100 GB

Rimane valida la stessa annotazione sugli FPS fatta per i requisiti minimi. Vi ricordiamo che Tekken 8 è previsto arrivare il 26 gennaio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il nuovo picchiaduro della serie Tekken non uscirà, invece, su console di vecchia generazione. Ulteriori info nella nostra video-anteprima di Tekken 8.