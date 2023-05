Tekken 8 rivoluzionato dall'SSD su PS5 e Xbox Series X: parla Katsuhiro Harada

Come noto, l'atteso Tekken 8 sarà animato dall'Unreal Engine 5, nuova incarnazione del motore grafico di casa Epic Games. Oltre all'evoluzione estetica, tuttavia, la prossima incarnazione della saga videoludica potrà contare anche sulle trasformazioni dell'esperienza rese possibili dalle architetture hardware next-gen.

Nel discutere di questo specifico aspetto, Katsuhiro Harada, storico responsabile della serie, ha citato la particolare rilevanza giocata dagli SSD. Equipaggiata da PlayStation 5 e Xbox Series X|S, la tecnologia incrementa notevolmente la velocità di calcolo dei videogiochi di nuova generazione. Nel caso di Tekken 8, ha dichiarato Harada, questo aspetto avrà un impatto rivoluzionario sul modo in cui gli appassionati fruiscono della saga di picchiaduro.

Grazie all'SSD, il tempo necessario ad avviare una partita a Tekken 8 sarà radicalmente inferiore rispetto a quanto visto nei precedenti capitoli della saga. Questo, riflette l'autore, significa anche un tempo molto inferiore per quanto riguarda il ritorno in partita al termine di una sfida. "Questo elemento - ha concluso Katushiro Harada - rappresenta con tutta probabilità l'aspetto che determinerà l'evoluzione principale per il gioco".



Arricchito anche da supporto al rollback netcode e al crossplay, Tekken 8 esordirà nel corso dell'anno in esclusiva sugli hardware di nuova generazione, con lancio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.