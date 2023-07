Tekken 8 ha il rollback netcode e come funziona?

Il recente provato del Closed Network Test di Tekken 8 ci ha permesso di farci una idea sul rollback netcode del nuovo picchiaduro di Bandai Namco. Sì, il rollback netcode è presente ma come sottolineato da SchiacciSempre, nella build di test è stato implementato in maniera piuttosto maldestra.

Tramite un apposito menu è possibile selezionare tra netcode ibrido (simile a quello di Tekken 7) e un rollback "moderno": "questo sistema funziona in maniera simile alla scelta tra modalità grafica e modalità performance. Dando priorità alla grafica, si verificheranno meno salti tra un'animazione e l'altra, ma la risposta ai comandi sarà notevolmente ritardata; mentre privilegiando la fluidità si avrà un'esperienza online migliore, al netto di qualche taglio di animazione tipico dei netcode rollback di mediocre fattura."

Come sottolineato da SchiacciSempre, al momento Tekken 8 non implementa un rollback netcode allo stesso livello di Street Fighter 6 o di giochi più datati Mortal Kombat 11 e Guilty Gear Strive: "è praticamente impossibile giocare contro connessioni in Wi-Fi ma anche match disputati con un ping superiore agli 80 ci sono sembrati davvero poco piacevoli, con ritardi e tagli di animazioni eccessive."

Ad oggi dunque "l'esperienza online di Tekken 8 risulta insoddisfacente, ed è un vero peccato" tuttavia c'è ancora tempo per apportare migliorie in tal senso, dal momento che il gioco non ha ancora una finestra di lancio ben definita.

La seconda fase del Closed Network Test di Tekken 8 si terrà dal 28 al 31 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, accessibile da coloro che hanno già ricevuto un codice per il CNT.