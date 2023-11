Tekken 8, il roster cresce con il nuovo video gameplay: Steve Fox ha i pugni nelle mani!

Mentre Leo scatena la sua furia nel gameplay di Tekken 8, Bandai Namco ci rituffa nelle atmosfere del prossimo capitolo della serie picchiaduro con un nuovo video interamente dedicato a Steve Fox e alle sue tecniche di combattimento.

Il figlio di Nina Williams, anch'essa nel roster di Tekken 8, è ormai un volto storico della serie: nella nuova iterazione del picchiaduro in sviluppo presso il team guidato da Katsuhiro Harada, Steve farà appello a tutta la sua esperienza da pugile e alla rabbia covata per gli esperimenti patiti nei laboratori segreti di Mishima Zaibatsu per infliggere all'avversario di turno una severa lezione.

Tra raffiche di pugni e affondi fulminei, chi interpreterà Steve Fox potrà quindi attingere al suo ricco campionario di attacchi per spezzare le difese nemiche e sferrare combo devastanti, stando però sempre attenti a tenere alta la guardia tra un montante e l'altro per non finire KO.

La commercializzazione di Tekken 8 è fissata per il 26 gennaio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve li foste persi, qui trovate i Requisiti Minimi e Consigliati di Tekken 8, con tutte le indicazioni sulle componenti hardware necessarie per apprezzare al meglio la nuova fatica picchiaduro di Bandai Namco sul vostro PC gaming d'elezione.