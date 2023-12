Tekken 8: gli sfavillanti costumi dorati brillano nel trailer della Ultimate Edition

Nel mentre i giocatori PS5 stanno già menando mazzate con la demo di Tekken 8 in arrivo anche su PC e Xbox nella giornata di giovedì 21 dicembre, Bandai Namco Entertainment ci mostra in azione i contenuti della Ultimate Edition della nuova incarnazione del suo picchiaduro 3D.

Il filmato pubblicato dal publisher, che potete visionare in cima alla notizia, si apre immediatamente con un tocco di 'sobrietà' in puro stile Tekken, mettendoci in mostra gli scintillanti costumi dorati che potremo far indossare ai vari lottatori del roster. Qui possiamo osservare i vari Kazuya, Hworang, Panda, King, Lars, Jin, Lili e le new entry Victor Chevalier e Reina godersi l'abito a cui otterrete accesso in caso di acquisto della Ultimate Edition del picchiaduro.

La Ultimate Edition di Tekken 8, venduta al prezzo di 199,99 euro, offrirà altri contenuti ai giocatori, tra cui delle skin esclusive, delle T-shirt per i propri avatar da sfoggiare nella modalità Arcade, e l'accesso al Playable Character Pass dell'Anno 1, all'interno del quale saranno contenuti i primi personaggi aggiuntivi. A tal riguardo, un leak sembra aver anticipato i nomi che si aggiungeranno al roster di Tekken 8 tramite DLC.

In attesa del debutto fissato al 26 gennaio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima della Story Mode di Tekken 8, per un approfondimento sui contenuti single player del picchiaduro.